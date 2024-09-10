Подготовка к отопительному сезону в Люберцах завершится до 15 сентября

В городском округе Люберцы завершается подготовка к зиме, в настоящее время более 98% жилых многоквартирных домов и котельных готовы к ОЗП, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Важной составляющей работы ЖКХ является подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. К настоящему моменту подготовлено 98,9% МКД, котельных 98,8%, ЦТП 100%, ВЗУ 100%, КНС 100%, сетей водоснабжения 100%. На непредвиденные случаи создан достаточный запас топлива — более 534 тонн. Подготовка к осенне-зимнему периоду округа идет без нарушения сроков, работа эта завершится к 15 сентября», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что жилищный фонд округа составляет 2 198 МКД, 82 котельных, 105 ЦТП, тепловые сети — 283,7 км, 26 ВЗУ, сети водоснабжения — 427,5 км, сети водоотведения — 398,2 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.