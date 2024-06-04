Подъезд дома на ул Строительной в Видном — лучший в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья»

Второй подъезд дома № 31 на Строительной улице в подмосковном Видном Ленинского городского округа одержал победу в муниципальном этапе ежегодного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья». Подъезд одержал победу среди 70 заявок на конкурс. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«По губернаторской программе „Мой подъезд“ два года назад здесь был проведен ремонт при участии собственников. В доме был проведен капитальный ремонт, в который входила укладка напольной и настенной плитки, замена оконных блоков, входных дверей, поручней и осветительных приборов», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Татьяны Каляминой.

Проверить качество ремонта для прохождения в следующий тур приехали представители министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Мы стараемся поддерживать сделанный ранее ремонт. Победа — это результат нашей общей сплоченной работы, конечно же, не обошлось и без помощи управляющей компании», — поделились жильцы подъезда № 2 дома № 31 по улице Строительной.

Несмотря на достигнутый успех, жители подъезда выразили желание установить видеокамеры для повышения безопасности и предотвращения актов вандализма в подъездах дома. Работа по этому вопросу будет продолжена после принятия соответствующего решения на общем собрании собственников жилья.

Итоги конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» будут подведены в сентябре. Победители и призеры смогут отправится на экскурсии по городам России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.