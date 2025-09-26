Подача тепла в Жуковском идет в штатном режиме

В городском округе Жуковский начался плановый этап запуска системы теплоснабжения. По информации, предоставленной главой муниципального образования Андроником Паком, на данный момент осуществляется подача тепловой энергии в малоэтажный жилой фонд. Данный процесс находится на личном контроле руководителя администрации, который курирует каждый этап проведения осенне-зимней пусковой кампании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соответствии с утвержденным графиком, в первую очередь обеспечивается теплом социальная инфраструктура города. Накануне отопление было подано во все объекты социального назначения, включая дошкольные образовательные учреждения, школы и городскую больницу. Это позволяет создать необходимые комфортные условия для пребывания детей и пациентов до наступления устойчивых холодов. В течение текущего дня к системе центрального отопления было подключено 116 малоэтажных жилых домов.

С целью мониторинга хода работ Андроник Пак посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль», где провел осмотр подготовленного к отопительному сезону оборудования. По словам главы округа, благодаря заблаговременно проведенной подготовительной работе, которая включала в себя ремонт тепловых сетей и опрессовку систем, запуск тепла проходит в штатном режиме, без сбоев и нештатных ситуаций.

Андроник Пак отдельно отметил, что полный запуск системы отопления во всем городе является поэтапным процессом, требующим определенного времени. Сложность инженерных сетей предполагает последовательную подачу теплоносителя: первоначально в малоэтажные здания, а затем, по мере выхода оборудования на расчетные режимы, в многоквартирные жилые дома. По предварительным оценкам специалистов, весь цикл подключения абонентов к центральному отоплению может занять до десяти дней. Администрация городского округа призывает жителей к пониманию и терпению, гарантируя, что все работы будут выполнены в установленные сроки для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.