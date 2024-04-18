Подача холодного водоснабжения приостановлена в 4 МКД Электростали

18 апреля в связи с устранением утечки холодного водоснабжения с 9:30 приостановлена подача холодного водоснабжения в 4 многоквартирных домах г. о. Электросталь по ул. Спортивная: 43, 43а, 45, 45а, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.