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Подача холодного водоснабжения приостановлена в 4 МКД Электростали

ЖКХ

Фото - © Медиасток.рф

18 апреля в связи с устранением утечки холодного водоснабжения с 9:30 приостановлена подача холодного водоснабжения в 4 многоквартирных домах г. о. Электросталь по ул. Спортивная: 43, 43а, 45, 45а, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сотрудники подведомственной организации министерства ЖКХ Московской области ГУП МО «КС МО» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 16:00.

Жителей просят проявить понимание, специалисты стараются оперативно завершить работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.