Подача холодного водоснабжения приостановлена в 4 МКД Электростали
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18 апреля в связи с устранением утечки холодного водоснабжения с 9:30 приостановлена подача холодного водоснабжения в 4 многоквартирных домах г. о. Электросталь по ул. Спортивная: 43, 43а, 45, 45а, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Сотрудники подведомственной организации министерства ЖКХ Московской области ГУП МО «КС МО» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 16:00.
Жителей просят проявить понимание, специалисты стараются оперативно завершить работы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.