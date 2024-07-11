Под контролем специалистов продолжается капремонт участков теплосетей в Ленинском

Объявлены конкурсы в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Ленинском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по мероприятию: «Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы № 4 до ТК у ЦТП 6А в г. о. Ленинский» (в т. ч. ПИР) по адресу г. Видное, Советский проезд.

Первый этап работ предполагает разработку проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации, далее идет устройство внутренних инженерных систем, выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту.

«Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.