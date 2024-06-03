Фото - © Под надзором специалистов строительного контроля продолжается капитальный ремонт участков тепловых сетей в Подольске/Министерство ЖКХ МО

сегодня в 15:59

Под контролем специалистов продолжается капитальный ремонт в Подольске

В Подольске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: ул. Гайдара, д. № 11. Все этапы работ сопровождают специалисты подведомственного региональному министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР», совершая регулярные выезды на объект для проведения строительного контроля. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К строительно-монтажным работам специалисты приступили в начале мая 2024 года, сейчас строительная готовность объекта составляет 30%.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по разработке траншеи, проводится прокладка инженерных сетей, выполняется устройство песчаного образования под трубопроводы.

Ремонт теплосетей в регионах Подмосковья направлен на улучшение качества жизни горожан и снижение риска аварий за счет развития инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности.

В рамках краткосрочной программы модернизации теплоснабжения, которая коснется 132 тыс. человек Подольска, в микрорайоне будет выполнена полная замена всех внутренних коммуникаций, сетей, стояков и труб.

Наблюдение за ходом ремонтных работ специалистами гарантирует соблюдение технологических процессов подрядной организацией, соответствие объемов работ по утвержденной смете и использование качественных строительных материалов.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Заказчиком работ является комитет по ЖКХ администрации городского округа Подольск.

ГБУ МО «УТНКР» решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.