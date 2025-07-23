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Под контролем специалистов Подмосковья завершается восстановление МКД в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя специалисты из Московской области завершают восстановительные работы девятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Комплексная реконструкция здания проведена с целью восстановления и усиления всех основных конструктивных элементов:

полностью заменена кровля, смонтированы современные оконные и дверные конструкции;

проведен полный капитальный ремонт фасадов, здание приобрело свежий внешний вид и высокую энергоэффективность;

обновлены все внутренние инженерные системы: холодная вода, центральное отопление, канализация, вентиляция и электрическое снабжение приведены в полное соответствие с современными нормами и требованиями надежности.

Кроме того, особое внимание уделено ремонту и отделочным работам помещений общего пользования, которые теперь отвечают высоким стандартам комфорта и безопасности.

Контроль восстановительно-ремонтных работ многоквартирных домов Мариуполя обеспечивают эксперты подведомственного министерству ЖКХ Московской области управления технического надзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.

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