Под Клином запустили новые современные очистные сооружения

Важный для жителей коммунальный объект открыли в д. Малеевка. Здесь рабочие возвели здание и установили долговечное емкостное оборудование из нержавеющей стали. Смонтировали воздуходувную и насосную технику отечественного производителя. Подсоединили трубы, заполнили емкости и запустили процесс наращивания активного ила — специальных колоний бактерий для очистки вод.

Раньше стоки проходили через участки на два поля фильтрации, построенные в 1960-х годах. Теперь трассу перенесли вдоль дороги, что позволит избавиться от загрязнений и запахов. При проектировании специалисты ЗАО «Водоканал» сделали запас на рост потребления из-за развития деревни. Ведь в ней растет население, открываются магазины и мастерские, развивается инфраструктура. Сегодня к объекту подключены все дома и соцобъекты — 1100 жителей.

Главное — процесс очистки модернизировали. Стоки собираются с помощью напорной канализации, проходят песколовку, затем собираются в первичном отстойнике для удаления крупных загрязнений. После этого вода насыщается кислородом, поддерживающим бактерии, перерабатывающие органику. Далее химочистка обеззараживает воду, которая после вторичного отстойника очищается окончательно. Бактерии оседают, их ил прессуется, лишняя вода удаляется, и мокрую землю вывозят.

По словам гендиректора Эдуарда Кядикова, новые очистные сооружения с потреблением 300 куб. м в сутки рассчитаны минимум на 50 лет. Здесь два часа в день будет работать оператор для проверки автоматики, насосов и чистоты всей техники.

Стоит помнить: какая бы система ни была установлена, канализация имеет свойство засоряться. Не стоит смывать посторонние предметы, например, тряпки или одежду. Одним из последних коммунальщики достали баскетбольный мяч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.