Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в майские праздники

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1 и 9 мая станут выходными для всех отделений «Почты России» в Московской области, кроме тех, в которых открыты пункты выдачи заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением офисов, выдающих заказы с маркетплейсов.

1 и 9 мая почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделениями Социального фонда России по Московской области.

С 5 по 7 мая отделения будут обслуживать клиентов по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.