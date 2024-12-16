Почти в 910 домах Подмосковья отремонтированы системы газоснабжения в 2024 году

В 2024 году в рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения в Московской области были обновлены коммуникации в 909 многоквартирных домах. Реализацией проектов занимался фонд капитального ремонта Московской области, который за последние годы вывел регион в лидеры по объемам капитального ремонта газовых систем, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Мы гордимся тем, что Московская область поддерживает лидирующие позиции в сфере модернизации систем газоснабжения. Современные решения, такие как установка автоматических систем контроля загазованности и использование передового оборудования, позволили повысить безопасность более чем в 900 домах в текущем году. В 2025 году программа продолжится: планируется отремонтировать газовые системы еще в более чем 500 многоквартирных домах Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Московская область стала первым регионом России, начавшим комплексное обновление систем газоснабжения в рамках программы капремонта. С 2016 года в Московской области было модернизировано оборудование в 3,1 тыс. многоквартирных домов.

Важным нововведением стало обязательное оснащение квартир системой автоматического контроля загазованности, включающей датчики и защитные краны с тремя степенями защиты, предотвращающие случайное открытие, утечку и взрыв газа. Эти устройства способны в режиме реального времени отслеживать утечку природного газа, сводя к минимуму риск несчастных случаев.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо провести или техническое диагностирование газопровода, или, если диагностирование не проводилось, замену внутридомового газопровода.

С планами и сроками ремонта можно ознакомиться на сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.