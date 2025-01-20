Почти в 690 многоквартирных домах Подмосковья проведут капремонт газоснабжения

В 2025 году в Московской области будет проведен капитальный ремонт систем газоснабжения в 689 многоквартирных домах. Это продолжение масштабной программы капитального ремонта, направленной на обеспечение безопасности и повышение качества жизни жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«Московская область занимает лидирующие позиции в России по объему выполняемых работ по капитальному ремонту систем газоснабжения. В 2025 году мы продолжим работу по замене устаревших систем и внедрению новейших технологий для повышения безопасности жителей. Программа капремонта газоснабжения реализуется с 2016 года, и за это время мы обеспечили новыми системами 3,1 тыс. многоквартирных домов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При капремонте предусмотрена обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. Умные датчики с клапанами позволяют круглосуточно контролировать атмосферу помещений на содержание газа. Вдобавок, для повышения безопасности, используются газовые краны с тремя степенями защиты — от случайного открытия, от утечки и от взрыва газа.

Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, осуществляется по истечении установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. По истечении 30 лет со дня ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо провести или техническое диагностирование газопровода, или, если диагностирование не проводилось, замену внутридомового газопровода.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта, доступной на сайте fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.