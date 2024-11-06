Почти 80% газовых плит проверили в Москве с начала года

Более 1,4 млн газовых плит, установленных в столичных квартирах, проверили за январь–октябрь текущего года. Это составляет почти 80% от общего числа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Всего в Москве свыше 1,8 млн. семей пользуются газовыми плитами.

Специалисты Комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы, чтобы оборудование работало безопасно. Выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняют, а с жителями проводят инструктаж и выдают им памятки.

«Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения», — отметил Бирюков.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет. После этого нарушается теплоизоляция духового шкафа, изнашиваются газовые краны и т. д. Этим деталям обязательно требуется замена для поддержания безопасной работы. При этом газовая плита должна быть оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах. Они установлены в подъездах и во дворах.