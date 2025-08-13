Почти 8 тыс урн отремонтировали в Подмосковья с начала года

Во дворах и на общественных пространствах Московской области с начала года отремонтировано порядка 8 тыс. урн, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольший объем работ выполнен:

Балашиха — 575;

Раменский — 418;

Серпухов — 408.

Урны являются неотъемлемой частью благоустройства дворов, обеспечивая удобство и порядок для жителей. Однако со временем они подвергаются износу и повреждениям, что требует оперативного ремонта.

За своевременностью устранения дефектов объектов для сбора отходов в рамках регулярных обходов территорий следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При обнаружении дефектов урн, если объект расположен во дворе дома, жителям необходимо обращаться в управляющую организацию. Если же урна расположена на городской территории — в МБУ.

В случае, если коммунальные службы не реагируют на запросы, отправить обращение можно в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.