Почти 8 тыс урн отремонтировали в Подмосковья с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Во дворах и на общественных пространствах Московской области с начала года отремонтировано порядка 8 тыс. урн, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Наибольший объем работ выполнен:
- Балашиха — 575;
- Раменский — 418;
- Серпухов — 408.
Урны являются неотъемлемой частью благоустройства дворов, обеспечивая удобство и порядок для жителей. Однако со временем они подвергаются износу и повреждениям, что требует оперативного ремонта.
За своевременностью устранения дефектов объектов для сбора отходов в рамках регулярных обходов территорий следит инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
При обнаружении дефектов урн, если объект расположен во дворе дома, жителям необходимо обращаться в управляющую организацию. Если же урна расположена на городской территории — в МБУ.
В случае, если коммунальные службы не реагируют на запросы, отправить обращение можно в территориальные отделы министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.