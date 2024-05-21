Почти 500 вандальных надписей на домах Люберец устранили за неделю

С 14 по 21 мая в городском округе Люберцы управляющие компании устранили почти 500 вандальных надписей на жилых домах, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Большая работа в округе ведется по устранению вандальных надписей на жилых домах и игровых площадках во дворах. Больше всего закрасили сотрудники УК «ЛГЖТ» — 224. Призываем наших жителей бережно относиться к имуществу, не портить его», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Он подчеркнул, что работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.