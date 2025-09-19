сегодня в 18:54

Почти 50 объектов водоснабжения обновят в пяти округах Подмосковья до 2028 года

В подмосковной Кашире прошла кустовая открытая трибуна по модернизации коммунальной инфраструктуры региона в 2025–2028 гг. Среди участников — профильные министерства, представители общественной палаты Московской области, депутатский корпус, а также инициативные жители. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Отраслевые специалисты министерства ЖКХ Подмосковья подвели итоги подготовки систем водоснабжения и водоотведения к зиме. На территории Подольска, Чехова, Ступино, Серпухова и Каширы по поручению министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева проведена замена порядка 160 задвижек, промыто 90 резервуаров чистой воды и также установлено свыше 40 частотных преобразователей.

Также обсудили планы реализации региональной госпрограммы в 5 округах — до 2028 года запланировано 49 мероприятий. Общий объем финансирования составил более 38 млрд.

Так, в 2025 году планируется к вводу:

КНС-8 после капитального ремонта в Кашире

очистные сооружения в г. Чехов после реконструкции

ВЗУ со станцией обезжелезивания в поселке Крюково, м. о. Чехов

сети водоснабжения в г. о. Ступино, с. Ситне-Щелканово.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев ранее отметил, что в Подмосковье была проведена штабная работа и создано 8 рабочих групп, обследовано около 1 500 объектов в 53 муниципалитетах. По ее итогам предложено дополнительно включить в госпрограмму 1 253 мероприятия на сумму 255 млрд рублей. Это 254 объекта водоснабжения, 490 км сетей водоснабжения и 370 км водоотведения, 161 очистное сооружение, 236 канализационных насосных станций. Топ-5 муниципалитетов по количеству мероприятий — Ступино, Коломна, Пушкинский, Чехов, Луховицы. Эти работы планируется выполнить до конца 2030 года.

По инвестиционной программе на территории Каширы, Подольска, Чехова, Ступино и Серпухова в 2025 году завершается реализация 52 мероприятий.

Задача открытой трибуны — обеспечить взаимодействие органов власти с жителями. В рамках мероприятия каждый желающий мог задать волнующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.