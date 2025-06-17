Почти 5 тыс онлайн-заявлений на присвоение спортразрядов подали в Подмосковье

С начала года электронной услугой «Присвоение спортивных разрядов» на портале госуслуг Московской области воспользовались порядка 5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Подать заявление могут Московские областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Чтобы получить разряд, спортсмену необходимо выполнить нормы, требования и условия их выполнения, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить цифровые копии документов.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение по ней поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.