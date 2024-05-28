Почти 4,5 тыс сухостойных деревьев вырубили в Подмосковье в апреле и мае

Опиловка аварийных ветвей и деревьев — это не только забота о внешнем виде городских территорий, но и обязательная часть сезонных работ, которая начинается в апреле и завершается к концу лета. С начала апреля в 59 муниципалитетах Подмосковья было удалено порядка 4,5 тыс. сухостойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«В первую очередь внимание уделяли объектам с углом наклона менее 45 градусов. Затем спиливали сухие ветви, которые могут представлять опасность для людей и объектов инфраструктуры. Пни срезаются до уровня земли, чтобы избежать повреждения элементов благоустройства. Наши инспекторы следят за этой работой и контролируют своевременный вывоз остатков сухостоя после обрезки», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Для удаления аварийного или сухого дерева специалист поднимается к его вершине с помощью автовышки, закрепляет ствол, устанавливает трос и производит спил.

Срезанный участок дерева опускается вниз с использованием лебедки или другого механизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.