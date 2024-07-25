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Почти 30 км теплосетей проверили в восьми округах Подмосковья за сутки

За минувшие сутки в Подмосковье проведена проверка почти 30 км тепловых сетей в восьми муниципалитетах. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы активно участвовали в работе муниципальных комиссий по гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Проверки прошли в городских округах Домодедово, Ленинский, Подольск, Балашиха, Одинцово, Химки, Щелково и Королев. Тестированию повышенным давлением подверглись 13 участков тепловых сетей общей протяженностью около 30 погонных км в двухтрубном исполнении.

«Проведенные гидравлические испытания показали высокую готовность наших тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Все проверенные участки выдержали тестирование, что подтверждает надежность и устойчивость наших инфраструктурных объектов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

По результатам контрольных мероприятий составлены соответствующие акты, подтверждающие готовность тепловых сетей к эксплуатации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.