Почти 3 тысячи светильников модернизируют в Люберцах в 2024 году

В городском округе Люберцы в рамках программы по модернизации уличного освещения модернизируют почти 3 тысячи светильников, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В текущем году рамках программы по модернизации существующей линии наружного освещения в городском округе Люберцы 2941 светильник заменят на светодиодный», — отметил Волков.

Глава Люберец пояснил, что на территории муниципалитета продолжается реализация областной программы «Светлый город».

«В текущем году в городском округе Люберцы в рамках реализации областной программы «Светлый город» запланированы работы по трем адресам. На улице 8 Марта возле домов № 38, 42, на улице Льва Толстого у дома № 7 к. 3 в Люберцах и на улице Вокзальная у домов № 28, 30, 32, 34 в поселке Красково. Всего будет установлено 13 опор и 13 светодиодных светильников. Протяженность линий самонесущего изолированного провода (СИП) составит 421 погонный метр», — добавил Владимир Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.