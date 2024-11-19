Почти 3 тыс входных групп МКД в Подмосковье привели в порядок с начала октября
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
С начала октября по заявкам жителей Подмосковья сотрудниками управляющих организаций отремонтировано 2 911 входных групп в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Входная группа многоквартирного дома — это совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание: тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестничные пролеты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение и мобильность всех групп граждан.
Среди ключевых работ:
- устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных;
- восстановление целостности ступеней;
- ремонт навесных козырьков и перил;
- обновление лакокрасочного слоя.
В случае, если вы заметили ненадлежащее состояние входной группы, вы вправе обращаться в управляющую компанию своего дома. При непринятии управляющей компанией мер, обратиться в территориальный отдел министерства вы можете по ссылке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.