Почти 3 тыс входных групп МКД в Подмосковье привели в порядок с начала октября

С начала октября по заявкам жителей Подмосковья сотрудниками управляющих организаций отремонтировано 2 911 входных групп в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Входная группа многоквартирного дома — это совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание: тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестничные пролеты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение и мобильность всех групп граждан.

Среди ключевых работ:

устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных;

восстановление целостности ступеней;

ремонт навесных козырьков и перил;

обновление лакокрасочного слоя.

В случае, если вы заметили ненадлежащее состояние входной группы, вы вправе обращаться в управляющую компанию своего дома. При непринятии управляющей компанией мер, обратиться в территориальный отдел министерства вы можете по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.