Почти 3 тыс дефектов в содержании территорий Подмосковья выявили камеры в июле

Искусственный интеллект системы «Безопасный регион» способен автоматически анализировать видеозаписи и следить за соблюдением норм в области благоустройства и охраны окружающей среды. С начала июля с помощью камер «Безопасного региона» в Подмосковье уже было выявлено порядка 3 тыс. дефектов на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Также, искусственный интеллект приступил к фиксации транспортных средств, размещенных возле КП и препятствующих вывозу отходов. В категории «Парковка перед КП» было выявлено более 600 нарушений, из них вынесено 39 постановлений по делам об административных правонарушениях», — сообщил замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Все обнаруженные нарушения передаются коммунальным службам для обработки посредством специальной системы. Однако не все из них приводят к автоматическому наложению штрафа.

Сначала профильным службам предоставляется время для устранения выявленных проблем, после чего осуществляется повторная проверка с помощью искусственного интеллекта.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.