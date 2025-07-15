Почти 2,5 тыс урн отремонтировали в Подмосковье с начала лета

На территории Московской области специалисты служб содержания территорий продолжают работу по обновлению объектов общедомового имущества. В порядок приводят урны во дворах и на общественных пространствах. Так, с начала июня в нормативное состояние приведено уже порядка 2,5 тыс. уличных емкостей для сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах:

Химки — порядка 500 урн;

Подольск — 280;

Одинцовский округ — порядка 250.

Специалисты устранили механические повреждения емкостей, убрали ржавчину с поверхности металлических конструкций, обновили покрасочный слой. Объекты не подлежащие ремонту были заменены на новые.

Все мероприятия проведены под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

При обнаружении факта ненадлежащего содержания малых архитектурных форм во дворе, жители могут обратиться в свою управляющую организацию. Если проблема остается нерешенной, сообщать об этом следует в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.