Почти 20 тыс человек в Коврове Владимирской области 2 суток сидят без отопления

Примерно 20 тыс. жителей Коврова во Владимирской области около двух суток сидят без отопления. Это произошло из-за лопнувших труб, сообщает SHOT .

Ученики школ вынуждены ходить на уроки в куртках после того, как случилась авария в котельной. В мае 2025 года там взорвался газ во время запуска котла.

Отопление пропало в квартирах и иных зданиях в Коврове практически двое суток назад. На улице от минус 10 до минус 15 градусов.

Жители Коврова вынуждены носить кофты и теплые штаны даже ночью. Некоторые школы дети посещают в куртках. В квартирах температура воздуха находится на уровне 15 градусов.

На опубликованных фото коммунальщики выполняют некие работы рядом с трубами. В месте разлива образовалась жидкая грязь. В квартирах температура воздуха опустилась до 12 градусов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.