Почти 20 новых объектов инфраструктуры ЖКХ обновили в Подмосковье по программе

В рамках крупнейшей региональной госпрограммы — «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и сферы обращения с отходами» на 2023–2028 гг. с начала года введены в эксплуатацию 20 новых объектов коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На ряде из них проведена модернизация:

в Дмитрове ВЗУ № 1 на ул. Пушкинской;

на территории Егорьевска ВЗУ в пгт Новый;

в Солнечногорске ВЗУ № 4 д. Рекино–Кресты;

Щелковские Межрайонные очистные сооружения;

ВЗУ в поселке Калинина Люберец;

в поселке Архангельское Красногорска сети водоснабжения и КНС;

очистные сооружения в Зарудне на территории Коломны.

А еще построены новые объекты. Станция второго подъема и обезжелезивания в Мещерском и водозаборный узел в Крюково появились на территории Чехова. А в микрорайоне Востряково в Домодедово возвели новый ВЗУ.

Уже обновлено свыше 7 километров сетей водоснабжения и более 4 км водоотведения. Работы по госпрограмме Московской области продолжаются.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить все планируется до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.