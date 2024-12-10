Почти 1,5 тыс единиц снегоуборочной техники вывели на улицы Подмосковья во вторник

В течение суток работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств Московской области будут осуществлять порядка 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации. Снежный покров в среднем достигает 20 см. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очень, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Затем следуют проезды, детские игровые площадки и другие объекты.

Специалисты отметили, что особое внимание уделяется опасным участкам, таким как лестницы, спуски, а также подъемы.

Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -7 до -3 градусов.

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом обильных снегопадов на территории Московской области в течение суток не ожидается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.