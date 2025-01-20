Почти 1,5 тыс дефектов устранили во дворах и на улицах Подмосковья с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области регулярно проводят проверки дворовых территорий и общественных пространств региона на наличие мусора, дефектов малых архитектурных форм, своевременную уборку снега и наледи, а также оценивают состояние игровой и спортивной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все нарушения фиксируются и передаются в работу коммунальным службам для оперативного устранения, а после подлежат повторному мониторингу.
Так, с начала года было устранено порядка 1,5 тыс. дефектов, выявленных инспекторами.
Среди наиболее распространенных нарушений:
- Мусор на контейнерной площадке и в урнах — 5 777 единиц;
- Вандальные надписи на стенах, зданиях и заборе — 1 015 единиц;
- Не вывезенный и не убран снег — 387 единиц.
При обнаружении дефектов жители Подмосковья могут сообщить напрямую в один из территориальных отделов министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.