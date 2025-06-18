Почти 14 тыс онлайн-заявок на выдачу прав тракториста поступило в Подмосковье

С начала года на региональном портале госуслуг подано свыше 13,8 тыс. заявлений на получение удостоверения на право управления самоходными машинами. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Воспользоваться услугой могут физические лица, прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие соответствующую профессию. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Цифровой сервис, который внедрен в услуге, проверит, верно ли прикреплены файлы, а также отметит корректные документы галочкой.

В рамках услуги можно подать электронное заявление на первичное получение удостоверения, получение документа по истечению срока его лишения, а также оформить заявление на замену удостоверения в связи с открытием новой категории или изменением персональных данных владельца.

Услуга «Выдача удостоверения на право управления самоходными машинами» доступна на регпортале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев».

Услуга предоставляется платно в течение 10 рабочих дней. Размер госпошлины составляет 500 рублей. Также дополнительно взимается сбор, который зависит от основания для обращения. Результат предоставления услуги поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.