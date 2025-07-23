Почти 1,4 км теплосетей обновляют на улице Корнеева в Домодедове

В городском округе Домодедово продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. На улице Корнеева идет масштабная реконструкция инженерных коммуникаций: здесь обновляют порядка 1 400 метров трубопровода теплоснабжения и горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется в два этапа, чтобы максимально сократить неудобства для жителей.

«Сначала меняем трубы тепловой сети теплоснабжения, чтобы людей не отключать от горячей воды. После этого переключаем систему на новые смонтированные трубы и уже потом меняем трубы горячего водоснабжения», — пояснил заместитель директора предприятия «Теплосеть» Андрей Рыбаков.

Новые трубопроводы покрыты изоляцией из пенополиуретана — современного материала, который эффективно сохраняет тепло и минимизирует теплопотери. Старые трубы, срок службы которых превысил 25 лет, ранее были утеплены минеральной ватой. По словам, Андрея Рыбакова, изоляция труб была минерально-ватная. Она, конечно, удерживает тепло, но не так эффективно, как хотелось бы.

Работы проходят строго в дневное время, с соблюдением режима тишины. Специалисты уже раскопали и демонтировали часть старых магистралей, новые трубы готовы к укладке. Горячую воду будут отключать кратковременно и только в будние дни — чтобы жильцы практически не ощутили дискомфорта.

«Отключим котельную буквально на полдня-день, чтобы заменить трубу, провести опрессовку и к вечеру вернуть горячую воду. Все делается быстро и аккуратно», — заверил сотрудник подрядной организации Роман Иванников.

По информации «Теплосети», все работы идут строго по графику. Работы начались в начале июля, и завершить их планируется к сентябрю.

После окончания строительных работ подрядчики восстановят благоустройство: уложат новый асфальт и проведут озеленение территории.

Модернизация инженерной инфраструктуры — важный шаг к надежному теплоснабжению и комфортной зиме для жителей Домодедова.

«Такие проекты — важная часть подготовки к новому отопительному сезону и залог стабильной работы инженерной инфраструктуры на годы вперед», — отметила глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.

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