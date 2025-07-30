Почти 1,2 тыс предостережений вынесли управляющим компаниям Подмосковья в июле

В рамках проведения профилактических мероприятий в июле инспекторами министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области объявлено порядка 1,2 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ответственных служб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виды надзора:

муниципальный контроль в сфере благоустройства — 154;

региональный государственный экологический надзор — 36;

региональный государственный жилищный надзор — 229;

региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами — 779.

Также в июле 2025, на основании обращений жителей, было проведено 48 контрольно-надзорных мероприятий в отношении управляющих организаций. Наибольшее количество в округах Мытищи, Сергиев Посад, Серпухов, Королев, Наро-Фоминск.

Основные нарушения — содержание конструктивных элементов и инженерного оборудования МКД, неудовлетворительное санитарное состояние мест общего пользования, нарушение порядка начисления платы за ЖКУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.