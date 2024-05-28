Почти 1,2 тыс дополнительных мусорных баков установят на территории Подмосковья

В Подмосковье обсудили улучшение содержания территорий и многоквартирных домов. Так, на территории региона планируют установить более 1,2 тыс. дополнительных мусорных баков. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел общеобластной штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов с главами муниципалитетов.

«Весна и лето — сезон загородного отдыха, поэтому в этот период чаще всего образуются скопления мусора вблизи контейнерных площадок. Важным вопросом в сезонной повестке является установка более 1 тыс. дополнительных баков по адресам, где чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор. Завершить эту работу планируем до конца недели. Также совместно с главами берем на контроль динамику выполнения работ по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах. Более 575 тыс. кв. м асфальта планируется восстановить в этом сезоне», — сообщил Мурашов.

Во время встречи обсудили также вопросы:

содержания детских площадок;

установки дополнительных баков на контейнерных площадках;

ход работ по ямочному ремонту во дворах;

отработка заявок в ЕДС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.