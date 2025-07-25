Почти 114 км ЛЭП отремонтировали энергетики Подмосковья за первое полугодие

За первое полугодие 2025 года специалисты подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» отремонтировали почти 114 км линий электропердачи в рамках программы капитального ремонта электросетей. Среди проводимых работ — замена провода и опор на воздушных линиях общей протяженностью свыше 70 км и ремонт более 43 км кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Работы проводятся для обеспечения надежного электроснабжения потребителей на территории городских и муниципальных округов Московской области.

«Энергетика — это основа современной жизни. Без стабильного электроснабжения невозможна работа ни одного предприятия, больницы, школы, транспорта или даже обычного дома. Осознавая столь высокую ответственность, наши энергетики ежедневно трудятся для того, чтобы повышать надежность и безопасность энергосистемы Подмосковья. Благодаря реализации различных производственных программ «Мособлэнерго» удается системно решать вопросы изношенных сетей, повышая качество электроснабжения в городах и небольших населённых пунктах области», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По Программе капитального ремонта наибольшие объемы работ за первую половину 2025 года выполнены: в муниципальном округе Истра — 16,96 км сетей, в городском округе Люберцы — 10,04 км и Раменском муниципальном округе — 15,21 км линий электропередачи.

Также с начала года сотрудниками «Мособлэнерго» в Подмосковье был проведен капитальный ремонт электрооборудования 134 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). Энергетики заменили силовые трансформаторы и оборудование распределительных устройств 0,4/6/10 кВ в ТП и РП. Приведены в порядок строительные части зданий 125 подстанций и объектов производственного назначения.

Большое внимание уделяется и расчистке охранных зон трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности — за полгода расчищено 52,6 га. Обрезка растительности позволяет повысить надежность электроснабжение потребителей при любых погодных условиях.

«Говоря о планых, всего в 2025 году по Программе капремонта мы планируем отремонтировать 220 трансформаторных и распределительных подстанций и 325 км линий электропередачи. Помимо этого, выполним расчистку от веток деревьев и кустарников 110 га охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.

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