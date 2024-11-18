Почти 100 тыс дефектов в содержании территорий устранили в Подмосковье в 2024 году

С начала года в Московской области силами инспекторского состава ведомства и камер системы «Безопасный регион» выявлено более 115 тыс. дефектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Порядка 90% дефектов уже устранено — 99 680 объектов приведены в надлежащее состояние. Нарушения в содержании территорий варьируются от мелких до значительных.

С начала года больше всего работ по выявленным нарушениям проведено в части:

ликвидации отходов на контейнерных площадках — более 21 тыс.;

уборки смета на проездах — порядка 15 тыс.;

устранения вандальных надписей на стенах зданий и заборах — более 10 тыс.

Остальные неисправности, которые требуют более комплексных ремонтных работ, находятся на контроле управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.