Почти 10 тыс дворов Подмосковья обработали реагентами за неделю

В связи с выпадением осадков на большей части территории Московской области коммунальные службы региона приступили к обработке тротуаров и внутриквартальных проездов противогололедными средствами. Цель — минимизировать риск падений и обеспечить безопасность передвижения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Порядка 10 тыс. дворов и общественных пространств обработано только в течение этой недели.

В этом процессе задействована специализированная техника: трактор-пескоразбрасыватель с прицепом и трактор с навесным пескоразбрасывателем. Они оснащены современным оборудованием, что позволяет равномерно распределять реагенты по поверхности дорожного покрытия.

«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи. В приоритете обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регионом закуплено более 70 тыс. тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в своем использовании. За качеством обработки территорий следят инспекторы», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Во избежание гололедицы специалистам управляющих организаций рекомендуется заранее анализировать прогнозы погоды с целью принятия обоснованного решения о необходимости превентивной обработки, которая обычно начинается за 2-4 часа до начала осадков.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.