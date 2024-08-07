Почти 1 тыс домов старше 100 лет восстановили в Москве

Почти 1 тыс. старинных домов в столице отремонтировали специалисты. Также были восстановлены их архитектурные и декоративные элементы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новую жизнь получили 989 домов, которые были построены более 100 лет назад. Фасадам зданий вернули прежний облик. Кроме того, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации.

Так, был восстановлен жилой дом на улице Волхонке, возведенный в 1917 году. Он известен как бывший доходный дом купца К. Г. Лобачева. Фасад здания выполнен в стиле столичного модерна. В 2022 году его расчистили от загрязнений, покрасили в светло-каштановый цвет, заделали трещины, а также восстановили декоративные и архитектурные элементы.

Специалисты отремонтировали и четырехэтажное здание на Пречистенской набережной, возведенное в 1917 году. В 2023 году фасад дома почистили, заменили поврежденные кирпичи, а также отремонтировали крышу. Стены снаружи покрасили в розовый цвет.

А в 2023 году специалисты отремонтировали дом в Большом Кисловском переулке, построенный в 1913 году в неоклассическом стиле. В здании укрепили кирпичную кладку, промыли штукатурный слой. Также восстановили лепнину и обновили водосток. Стены дома покрасили в кремово-белый цвет.

Во время ремонта зданий применялись новейшие технологии.