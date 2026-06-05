сегодня в 10:49

Почему у соседа платеж другой: из чего складывается квитанция за ЖКУ

Суммы в квитанциях у жителей соседних районов и даже квартир могут отличаться. Причины зависят от множества факторов — от тарифов и уровня благоустройства дома до наличия счетчиков, площади помещений и числа жильцов, сообщает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

У каждой услуги в квитанции — свои правила расчета.

Почему тарифы разные

Комитет по ценам и тарифам Московской области устанавливает для каждого поставщика ресурса свой экономически обоснованный тариф, исходя из затрат на производство ресурса, содержание и развитие инфраструктуры.

Когда тарифы дешевле

Электроэнергию по сниженному тарифу оплачивают жители сельской местности и квартир с электроплитами.

Тариф на услугу «Обращение с ТКО» ниже для частных домов и населенных пунктов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

Из чего складывается плата по услугам

Содержание жилого помещения. Тариф на услуги управляющей компанииутверждают собственники на общем собрании, а если решение не принято — органы местного самоуправления.

Чем выше уровень благоустройства дома — есть лифты, мусоропроводы, видеонаблюдение, консьерж, шлагбаум — тем больше сумма. Плата рассчитывается исходя из тарифа и площади квартиры.

Услуги ОДН. Плата за электричество, холодную и горячую воду, которые расходуются на общедомовые нужды, распределяется между жильцами пропорционально площади квартир.

Водоснабжение и электроснабжение. Если установлены счетчики, плата начисляется по фактическому потреблению. Если счетчика нет — по нормативу, умноженному на каждого зарегистрированного жильца. Квартира с исправными приборами учета, как правило, обходится владельцу значительно дешевле, чем аналогичная квартира без счетчиков.

Отопление. Суммы за тепло зависят от площади дома и квартиры, наличия и показаний общедомового и индивидуального счетчиков тепла. Влияет и способ начисления: в одних домах платят только в отопительный сезон (7 месяцев), в других — равными долями весь год.

Обращение с ТКО. Плата определяется исходя из площади квартиры, норматива накопления отходов и тарифа регионального оператора. В Московской области работают семь операторов, у каждого — свой тариф.

Как узнать подробности начислений

Детальная адресная информация о начислениях по каждой услуге доступна в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.