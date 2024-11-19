По результатам встречи главы муниципалитета с жителями начались работы на улице Локомотивной, 6

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поручение привести в порядок дорогу, которой ежедневно пользуются жители, сокращая путь до автовокзала, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе диалога Главы Можайского округа Дениса Мордвинцева с жильцами многоквартирного дома по улице Локомотивная, дом 6 обсудили проблемы, которые беспокоят собственников квартир в одном из самых высоких домов города. На следующей неделе совместно с управляющей компанией жители определят удобное место для расположения контейнерной площадки.

Ведутся переговоры с владельцем территории, которая граничит с домом. Будем добиваться, чтобы он привел в порядок свою собственность.

-Договорились с жильцами весной провести во дворе субботник и заняться благоустройством — поступили предложения высадить деревья и кустарники, — подчеркнул глава муниципалитета.

Обо всех работах, проводимых в доме или на территории рядом с ним, представители управляющей компании будут сообщать в общедомовой чат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.