По программе «Социальная газификация» в Истре газифицировали 35 домов за 2 недели

За 2 недели по программе «Социальная газификация» в г. о. Истра газифицировали 35 домов. За этот же период специалистами было построено 68 газоотводов к домам. Также поступило 44 заявки на участие в президентской программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед подключением новых абонентов к газу, специалисты разъясняют, почему газовое оборудование в частном доме надо обслуживать каждый год. Прежде всего — это профилактика утечек газа. Природный газ бесцветен и не имеет запаха, поэтому увидеть утечку собственными глазами и понять, какой элемент «дал течь», зачастую просто невозможно. Во время ежегодного техобслуживания газовщики проверяют всю систему газоснабжения в доме и, в случае обнаружения утечки, сразу устраняют проблему.

Вовремя проведенная профилактика сэкономит деньги абонента на дорогостоящий ремонт. Газовщики уделяют внимание каждому элементу газоиспользующего оборудования. Это позволяет вовремя обнаружить и устранить неполадки в работе прибора, не доводя до ремонта или замены оборудования.

За один год работы газовые приборы обрастают грязью, пылью, шерстью домашних животных и прочим мусором. Эта «шуба» мешает котлу, колонке и плите нормально работать и в итоге существенно сокращает срок их службы. При техобслуживании специалисты чистят газовые приборы без риска их повреждения. Такое профессиональное обслуживание всех элементов конструкции продлевает срок службы газового оборудования.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводится не реже 1 раза в год и является обязательным условием для поставки газа в дом. Больше информации доступно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.