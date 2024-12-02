По программе «Чистая вода» для 123 тыс жителей Подмосковья улучшили водоснабжение

В 2024 году в Московской области были завершены работы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в Талдоме и Мытищах. Еще 13 станций водоочистки находятся на завершающей стадии строительства, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что улучшение качества водоснабжения является важной задачей для обеспечения здоровья и комфорта граждан. В рамках программы «Чистая вода» были завершены работы на 4 станциях водоочистки в Талдоме и Мытищах, что позволило улучшить качество водоснабжения для 27 тысяч жителей. Еще 13 объектов питьевого водоснабжения с охватом 97 тысяч человек планируется запустить до конца текущего года.

В Люберцах, Чехове, Фрязине, Богородском округе, Егорьевске, Дмитровском округе, Кашире, Солнечногорске, Ленинском округе появятся объекты водоснабжения производственной мощностью от 1200 до 20 000 кубометров в сутки. Это позволит улучшить качество подаваемого ресурса и обеспечить высокий показатель обеспеченности жителей Подмосковья качественной питьевой водой.

Министерство также сообщило о запуске водозаборных узлов в Истре, Егорьевске и Богородском округе.

Антон Велиховский подчеркнул, что улучшение условий жизни граждан является основой работы министерства. От количества отремонтированных, модернизированных и построенных станций водоочистки и водоподготовки зависит обеспечение жителей региона качественными питьевыми ресурсами. Министерство осознает свою ответственность и старается выполнять работу качественно, практично и безопасно для людей.

В результате мероприятий по программе «Чистая вода» в Московской области с 2019 года было построено и модернизировано порядка 150 объектов питьевого водоснабжения в 32 городских округах, в том числе, новые водозаборные узлы, станции водоочистки, водоподготовки и водоводы. Доступ к качественной питьевой воде получили около 480 тысяч жителей региона. Если на момент начала реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2019 году этот показатель составлял 91,7%, то сейчас он увеличился до 94,49%, а для городского населения — до 97,29%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.