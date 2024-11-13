В Красногорске провели ряд работ на сетях водоснабжения

В Красногорске с 4 по 10 ноября специалисты АО «Водоканал» провели важные работы по обнаружению и устранению утечек на сетях водоснабжения, а также ремонту колодцев водоснабжения и канализации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Были обнаружены и ликвидированы утечки на следующих адресах: улицы Благовещенская (дома 1 и 3), Карбышева (дом 33к2), Новая (дом 3), Красногорский бульвар (дом 13), Дежнева (дом 15), село Ангелово (улица Школьная, дом 69) и рабочий посёлок Нахабино (улица Панфилова, дом 8).

Также были отремонтированы водопроводные колодцы на улицах Центральная (дом 49), Чайковского (дом 6), Военный Городок Павшино (дом 7), Панфилова (дом 13) и Дачная (дом 1) в рабочем поселке Нахабино, а также на улице Новый Посёлок (дом 17А) в посёлке Ильинское-Усово; канализационные (включая ливневые) колодцы на улицах Железнодорожная (дом 31), Светлая (дома 1 и 6), Ольховая (дом 52), Спасская (дом 12), Ленина (дом 37), Игната Титова (дом 7) и улица Ткацкой Фабрики (дом 24), а также на улицах Советская (дом 18Б в селе Ильинское), Чкалова (дом 6) и Панфилова (дом 27) в рабочем поселке Нахабино.

Эти работы позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение и канализацию для жителей и предприятий, а также предотвратят возможные экологические проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.