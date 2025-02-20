Площадка по сбору вторсырья заработала в Протвине
Фото - © Пресс-служба Городского округа Серпухов
Площадка по сбору вторсырья «Мегабак» заработала после модернизации по адресу: Индустриальный проезд, 1, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.
Это 18-й экологический объект в Московской области. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона в рамках национального проекта «Экология».
Что можно сдать в «Мегабак»:
- бытовую технику,
- мебель,
- спил растений,
- Бумагу, картон,
- шины,
- стекло,
- пластик,
- другие фракции.
Все собранное вторсырье отправится на завод в Некрасовке для переработки и производства новых изделий.
«Основная цель проекта — недопущение навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках». — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Кроме того, жители могут получить вознаграждение за привезенные материалы.
В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.