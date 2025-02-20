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Площадка по сбору вторсырья заработала в Протвине

Площадка по сбору вторсырья «Мегабак» заработала после модернизации по адресу: Индустриальный проезд, 1, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Это 18-й экологический объект в Московской области. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона в рамках национального проекта «Экология».

Что можно сдать в «Мегабак»:

бытовую технику,

мебель,

спил растений,

Бумагу, картон,

шины,

стекло,

пластик,

другие фракции.

Все собранное вторсырье отправится на завод в Некрасовке для переработки и производства новых изделий.

«Основная цель проекта — недопущение навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках». — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Кроме того, жители могут получить вознаграждение за привезенные материалы.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.