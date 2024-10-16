Площадка на месте расширения трассы М-9 обеспечена мощностью в Подмосковье

Специалисты компании «Россети Московский регион» на территории городского округа Шаховская обеспечили мощностью строительную площадку, где ведутся работы по расширению участка трассы М-9 «Балтия». На строительной площадке вблизи деревни Городково расположены бытовой городок для персонала, склад строительных материалов, техника для обеспечения капитального ремонта трассы, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках договора на технологическое присоединение энергетики компании провели регламентные работы на участке воздушной линии 10 кВ, установили приборы учета электроэнергии. Помимо этого, выполнен комплекс технических мероприятий на подстанции 35 кВ «Волочаново», которая является источником электроснабжения объекта. Заявленная мощность составила 150 кВт.

Подмосковный участок трассы М-9 «Балтия» в городском округе Шаховская расширяют до четырех полос. Это позволит значительно улучшить условия движения автотранспорта на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. Строительная длина отрезка капремонта составляет более 10 км (с 148 по 158 км). После этого дорога будет отвечать II категории с расчетом скорости движения 120 км/ч.

Трасса М-9 «Балтия», в которую входит Новорижское шоссе, начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги и проходит по территории Подмосковья, Тверской и Псковской областей до границы с Латвией.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.