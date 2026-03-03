Платежные документы за февраль уже доступны для жителей Подмосковья

В личном кабинете МосОблЕИРЦ счета выставлены, а бумажные версии поступят в почтовые ящики до 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба центра.

С наступлением весны изменились правила доставки квитанций. Теперь, согласно новым нормам, действующим с 1 марта, коммунальные счета должны быть доставлены плательщикам до 5-го числа, а крайний срок их оплаты установлен не позднее 15-го числа месяца, который следует за расчетным.

Эксперты рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами: это не только быстро, но и выгодно. Например, в личном кабинете на сайте расчетного центра и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно оплатить счет без комиссии, используя Систему быстрых платежей. Для этого достаточно нажать кнопку «Оплатить», затем «Перейти к оплате» и выбрать опцию «Оплатить СБП».

Кроме того, появился еще один удобный инструмент. В приложении MAX теперь функционирует бот МосОблЕИРЦ, где провести платеж можно быстро и надежно. Для совершения операции потребуется лишь ввести номер лицевого счета и выбрать способ оплаты, включая опцию без комиссии через СБП.

Традиционные способы оплаты также остаются доступны: жители могут воспользоваться отделениями, терминалами и приложениями банков, а также обратиться в офисы МосОблЕИРЦ.