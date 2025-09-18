Плата за отопление в неотопительный период

Специалисты МосОблЕИРЦ пояснили, в каких случаях в неотопительный период в квитанциях отражаются начисления за отопление, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

• Применяется метод расчетов 1/12. В этом случае плата распределяется на все 12 месяцев года и начисляется исходя из нормативов или среднемесячного объема потребления по показаниям общедомовых приборов учета за прошлый год.

• Сделана корректировка платы за предыдущий период по результатам сверки показаний общедомовых приборов учета.

• Есть задолженность за предыдущие месяцы. При наличии долга он будет отражаться в квитанции до полного погашения.

• Перерасчет в связи с изменениями данных об объемах потребления.

Проконсультироваться по начислениям можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ, направив обращение через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 (499) 444 01 00.

Больше информации о том, как рассчитается плата за отопление и другие услуги — на портале «Твой Домовой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.