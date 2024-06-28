Плата за коммунальные услуги в Подмосковье изменится с 1 июля

Ежегодно на всей территории России проводится индексация тарифов на коммунальные услуги: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и вывоз ТКО, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

В этом году традиционно изменение тарифов произойдет с 1 июля. Правительством РФ для Московской области установлен индекс роста совокупной платы за коммунальные услуги в размере 10,7% и предусмотрено отклонение от значения среднего индекса на уровне 4,9%. Поэтому максимально возможный рост платы на отдельных территориях может варьироваться до 15,6%.

За счет средств, получаемых при оплате потребителями Московской области коммунальных услуг, водоканалы и теплоснабжающие организации не только оказывают услуги по ресурсоснабжению, но и осуществляют ремонт, реконструкцию и строительство инженерной инфраструктуры. Ежегодно проводятся мероприятия на водозаборных узлах, сетях водоснабжения и водоотведения, котельных и теплотрассах, производится строительство новых и модернизация старых источников электро- и газоснабжения, а региональные операторы обновляют парк мусоровозов и контейнеров для вывоза ТКО по системе раздельного сбора и его дальнейшей утилизации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.