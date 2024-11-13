Планы подготовки к зимнему периоду обозначили на объезде Павлово-Посадского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, совместно с руководителями городских служб и профильных управлений провел очередной объезд территорий городского округа в Павловском Посаде, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по сносу долгостроя «Павловский Пассаж» продолжаются. На объекте сейчас 5 единиц техники — гидроножницы, гидромолот, экскаваторы. Уже видны значительные изменения. Напоминаем, что на этом месте в дальнейшем планируется обустроить большое парковочное пространство, торговые точки, а также сквер для удобства жителей и гостей округа.

Комиссия осмотрела дворовые территории. На улицах и во дворах еще много опавшей листвы и мусора. Руководитель муниципалитета дал поручение привлечь дополнительные силы и навести порядок, чтобы сделать наш округ ухоженнее и чище. Помимо этого управляющим компаниям необходимо провести субботники на обозначенных территориях.

К наступлению зимы, в округе приведут в порядок хоккейные площадки во дворах, с установкой стабильной минусовой температуры приступят к заливке катков.

В четверг и пятницу ожидается ухудшение погоды и выпадение осадков.

«Поручил всем городским службам мобилизовать силы и быть готовыми к непогоде. Жители не должны чувствовать неудобства от приближающихся погодных условий!», — сказал Денис Олегович.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.