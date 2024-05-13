Плановые отключения горячей воды в Подмосковье в этом году начнутся в мае
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С мая в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения масштабных работ по модернизации системы горячего водоснабжения и теплоснабжения. В рамках работ специалисты проведут модернизацию оборудования на котельных, проведут гидроиспытания, обновят оборудование на котельных. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.
Ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период — необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период.
Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Здесь же можно подписаться на e-mail–рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа. Для этого необходимо в адресной строке указать свой адрес проживания.
Таким образом, узнать о графике и сроках отключения горячей воды жители Московской области могут:
- на тематическом информационном ресурсе — интерактивная карта коммунальных услуг;
- подписавшись на Telegram-Бот или e-mail-рассылку.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.