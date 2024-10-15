Плановые отключения электроэнергии произойдут в округе Пушкинский 16 октября

сегодня в 16:52

В городском округе Пушкинский 16 октября произойдут плановые отключения электроэнергии. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

16.10.2024 (10:00 — 16:00) г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, ул. Никитинская д. 2-17, ул. 1 Мая, ул. Писемская, 1-й Писемский тупик, ул. 8 Марта, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Костомаровская. Опиловка.

16.10.2024 (10:00 — 16:00) Пушкинский г. о., р. п. Правдинский, ул. Скалба д. 2 — 8, ул. Ульянова д. 1-13, Железнодорожный пр-д, ул. Железнодорожная д. 1. Замена опоры.

16.10.2024 (10:00 — 16:00) Пушкинский г. о., р. п. Правдинский, ул. Охотничья, ул. Пролетарская д. 4–17; 1-й Охотничий пр-д; 2-й Охотничий пр-д, 3-й Охотничий пр-д., 4-й Охотничий пр-д. Ремонтные работы.

16.10.2024 (10:00 — 16:00) Пушкинский г. о., р. п. Правдинский, ул. Ленина д. 29-33, ул. Некрасова д. 1-7, 2-6, ул. Лесная д. 22-32, ул. Трубочная. Замена опоры.

16.10.2024 (10:00 — 16:00) Пушкинский г. о., р. п. Правдинский, ул. Скалба д. 2-8, ул. Ульянова д. 1-13, ул. Железнодорожная д. 1, Железнодорожный пр-д. Замена опоры.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.