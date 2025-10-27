План ремонта подъездов в Подмосковье на 2025 год выполнили почти на 70%

В Подмосковье в 2025 году отремонтируют 1845 подъездов. На сегодняшний день выполнено почти 70% работ, сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«У нас на 2025 год была программа, в которой 1845 подъездов. Это 398 МКД. Охват населения — 289 тыс. человек. Для всех этих подъездов установлен единый финансовый план», — сказал Владислав Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Завершен ремонт 1282 подъездов (69%). В данный момент работы ведутся на 511 объектах. На 52 объектах они еще не начаты.

В работы по ремонту подъезда входят: ремонт входной группы, стен, потолков, пола, а также замена почтовых ящиков, светильников, оконных блоков. Они проводятся один раз в 3-5 лет. Ремонт подъездов входит в обязанность управляющих организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность обеспечения комфорта и чистоты в подъездах.

«В разные периоды мы усиливали с уровня регионального бюджета все то, что предполагает комфортный и чистый подъезд», — сказал он.

