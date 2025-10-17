План по закупке контейнеров для ТКО в России перевыполнен

Ключевые показатели по оснащению контейнерами для твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах достигнуты. Данные были озвучены в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшегося на площадке Координационного центра Правительства РФ, на основе отчетности, подготовленной Российским экологическим оператором, сообщила пресс-служба РЭО.

«Общий план по закупке контейнеров в целом по стране перевыполнен. Приобретено 49 108 контейнеров. И это даже превышает план в 48 558 единиц.За прошедшую неделю закуплено 2965 контейнеров. Однако теперь необходимо выполнить плановые показатели каждого отдельного субъекта», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Положительная динамика в закупках контейнеров отмечается в 22 регионах: Республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия — Алания, Саха (Якутия), Хакасия, Карачаево-Черкесской Республике, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Белгородской, Брянской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Смоленской, Томской областях и Еврейской автономной области.

«План по обустройству контейнерных площадок выполнен на 87%. Создано 7 798 контейнерных площадок из 8 952 запланированных на 2025 год. С прошлой недели было обустроено еще 1172 площадки», — добавили в пресс-службе РЭО.

План по закупке контейнеров и обустройству площадок для смешанных твердых коммунальных отходов на 2025 год был установлен для 37 субъектов Российской Федерации.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главной миссией является построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года реализация нацпроекта «Экология», завершившегося в 2024 году, продолжена в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Одно из его направлений нацелено на создание экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.