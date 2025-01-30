Пять школ капитально отремонтируют в Орехово-Зуевском округе в 2025 году

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе обновят пять образовательных учреждений в рамках программы капитального ремонта. Масштабная реконструкция идет в Малодубенской и Ильинской школах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Школа в Малой Дубне, построенная в 1971 году, будет значительно улучшена.

«Весь перечень капитальных работ здесь присутствует: усиление конструктивных решений, новые фундаменты для входных групп, обновленный фасад», — отметил заместитель главы Орехово-Зуевского округа Дмитрий Немов.

Родителям и ученикам уже представили визуализацию будущего облика здания на встрече с главой Орехово-Зуевского округа Русланом Заголовацким.

«По проекту все выглядит шикарно. Очень хочется увидеть итоговый результат», — поделилась многодетная мама и выпускница школы Мария Кузина.

Среднюю школу в Ильинском Погосте фактически построят заново: заменят инженерные сети, кровлю, перекрытия, расширят пищеблок. Фасад утеплят и оформят в гармонии с окружающим лесным пейзажем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.